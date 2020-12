Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

94,31 EUR +2,67% (30.11.2020, 11:59)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

109,99 USD +4,79% (27.11.2020, 19:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem sich die BioNTech-Aktie Mitte November eine Verschnaufpause gegönnt habe, gebe das Papier nun wieder ordentlich Gas und befinde sich damit wieder auf Tuchfühlung zum im März bei 102 Euro markierten Allzeithoch.Der Corona-Impfstoff-Kandidat BNT162b2 von BioNTech und dem US-Partner Pfizer könnte schon bald die Zulassung erlangen. Alle Hoffnungen würden sich nun darauf richten, dass die Impfstoffe dazu beitragen werden, die Ausbreitung des Erregers in absehbarer Zeit aufzuhalten und die Corona-Krise einzudämmen. Aber wie lange habe der Körper zumindest einen gewissen Schutz vor den Viren?Noch könnten keine Langzeitstudien vorliegen, die entsprechende Antworten liefern würden - die Studiendauer betrage bislang jeweils einige Monate. Insgesamt, so Carsten Watzl, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der Technischen Universität Dortmund, würden die Impfstoffe zunächst für eine Beruhigung der Situation sorgen. "Selbst, wenn der Schutz nur zwei Jahre hält, könnte nachgeimpft werden", sage er. "Das wäre zwar nervig, aber beherrschbar." Und Sars-CoV-2 würde so zu einem weiteren Erreger, gegen den man regelmäßig impfen müsse. "Wir hätten dann aber keine Pandemie mehr."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link