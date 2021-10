Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech gewinne weiter an Momentum. Am Dienstag klettere der Titel des Impfstoffherstellers vorbörslich auf 296 Dollar und baue damit die Erholungsgewinne seit dem Crash weiter aus. BioNTechs Vakzin spiele im Kampf gegen die Pandemie nach wie vor eine wichtige Rolle - bald auch bei Kindern.Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren könnten in den USA Anfang November beginnen. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA komme am Dienstag (ab 14:30 Uhr MESZ) zusammen und debattiere über eine mögliche Notfallzulassung bei Kindern.Die Empfehlung für eine Verwendung bei Fünf- bis Elfjährigen sei für die endgültige Entscheidung zwar nicht bindend, die FDA folge den Fachleuten aber in der Regel.Die endgültige Entscheidung der FDA könnte innerhalb von Stunden oder Tagen nach der Empfehlung der Berater folgen. Im Anschluss müsse sich formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.Eine Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA könnte nach Angaben des Weißen Hauses schon im November starten.Eine klinische Studie habe nach Angaben von BioNTech/Pfizer gezeigt, dass der Impfstoff für Kinder dieser Altersgruppe "gut verträglich" sei und eine "starke Immunantwort" einen Monat nach der zweiten Dosis hervorrufe.Aktuell habe es den Anschein, dass das "Abomodell Covid-Impfungen" doch nicht komplett im BioNTech-Aktienkurs eingepreist gewesen sei. Die Aktie (+2.050 Prozent seit "Aktionär"-Empfehlung) könnte nun die 100-Tage-Linie hinter sich lassen und Kurs auf den nächsten Widerstand, den GD50 bei 312 Dollar, nehmen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 26.10.2021)Mit Material von dpa-AFX