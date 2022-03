Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

154,45 EUR +2,15% (24.03.2022, 11:50)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

166,33 USD -4,75% (23.03.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech ziehe am Donnerstagvormittag wieder etwas an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne das Papier 1,9 Prozent auf 154,00 Euro. Nach wie vor hänge das Papier aber am Februarhoch fest. Unterstützung erhalte die Aktie von den hohen Coronazahlen. In Deutschland sei ein neuer Höchststand gemeldet worden.Erstmals in der Corona-Pandemie seien binnen eines Tages mehr als 300.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter hätten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 318.387 Fälle in 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche seien es 294.931 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage Inzidenz habe das RKI mit 1.752,0 angegeben - das sei ebenfalls ein Höchststand. Vor einer Woche habe die bundesweite Inzidenz bei 1.651,4 (Vormonat: 1.265,0) gelegen.Experten würden zudem von einer hohen Zahl an Fällen ausgehen, die in den RKI-Daten nicht erfasst seien. Ein Grund seien die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft würden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.Über 60 Prozent der Corona-Infektionen würden mittlerweile auf den ansteckenderen Omikron-Subtyp BA.2 zurückgehen. Die US-Gesundheitsbehörde CDC rechne damit, dass die sich in Europa ausbreitende Omikron-Subvariante BA.2 in absehbarer Zeit auch in den USA dominierend werde. Der Anteil dieser Subvariante an den Coronavirus-Varianten landesweit sei inzwischen auf 35 Prozent gestiegen, habe CDC-Direktorin Rochelle Walensky am Mittwoch bei einem Briefing mit Journalisten gesagt. "Wir gehen davon aus, dass sie sich in den nächsten Wochen zur vorherrschenden Variante entwickeln wird." In Teilen des Nordostens sei das bereits der Fall.Das Warten auf einen auf Omikron angepassten Impfstoff gehe aber derweil weiter. BioNTech rechne mittlerweile nicht vor Mai damit, dass der von den Mainzern entwickelte Omikron-Impfstoff die Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) erlangen werde."Der Aktionär" bleibt langfristig zuversichtlich für die Aktie von BioNTech - insbesondere auch, was die Pipeline über Corona hinaus angeht. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass der Aktie der Sprung über das Februarhoch gelingt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 24.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: