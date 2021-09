Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens tendiere vor Wochenschluss deutlich leichter. Seit dem Hoch Anfang August sei der Titel großen Schwankungen unterworfen. Jetzt ernte das Unternehmen harsche Kritik. Und sehe sich empfindlichen Forderungen ausgesetzt.Flamme die Patent-Diskussion rund um den Coronaimpfstoff Comirnaty von BioNTech jetzt erneut auf? Amnesty International werfe reichen Ländern und Pharmafirmen im Zusammenhang mit der Impfstoffbeschaffung Menschenrechtsverletzungen vor. Dass reiche Länder Corona-Impfstoffe auf Lager gehalten hätten, während Millionen Menschen in ärmeren Ländern dringend auf eine Impfchance gewartet hätten, sei inakzeptabel, habe Generalsekretärin Agnes Callamard am Freitag bei einem Briefing der Journalistenvereinigung ACANU in Genf gesagt.Agnes Callamard habe namentlich die Pharmafirmen BioNTech, Pfizer, Moderna und Johnson und Johnson kritisiert. Sie habe ihnen vorgeworfen, aus Gier und Profitgründen die Impfstoffe extra knapp zu halten, um hohe Preise erzielen zu können. Callamard habe die Firmen aufgerufen, sie sollten auf Patente verzichten und mehr Firmen die Herstellung der Impfstoffe ermöglichen. Sie sollten zudem mindestens die Hälfte ihrer Produktion zu Herstellungskosten an ärmere Länder abgeben. Von Regierungen habe sie verlangt, ihre Vorräte umgehend an ärmere Länder weiterzureichen.Nach Erhebungen des Datenanalyse-Unternehmens Airfinity laufe die Haltbarkeit von mehr als 100 Millionen Corona-Impfdosen weltweit Ende des Jahres ab. Wenn sie nicht dringend umverteilt würden, werde der Impfstoff vergeudet. Mehr als 40 Prozent dieser Impfdosen seien in der EU, wie das Unternehmen Anfang der Woche berichtet habe.Mit Material von dpa-AFX