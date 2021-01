Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Aktie vor Neubewertung - AktienanalyseBioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Pfizer wollen in diesem Jahr unter bestimmten Voraussetzungen zwei Mrd. Dosen ihres Corona-Impfstoffs herstellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das gehe aus Unterlagen von BioNTech an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Bislang hätten die Partner 1,3 Mrd. Dosen angepeilt. Bedingung für die angestrebte Erhöhung der Produktionszahl seien weitere Verbesserungen und Vergrößerungen in den bisherigen Standorten sowie die Verfügbarkeit weiterer Lieferanten und Vertragspartner für die Herstellung. Da der Impfstoff auch gegen die neuen Virus-Mutationen wirke, stehe der Erhöhung der Produktionskapazitäten nichts im Weg.Nun würden Analysten neu rechnen müssen. Mehr als eine Mrd. Dosen seien nach den Worten von BioNTech-Chef Ugur Sahin bereits fest verkauft. Da sich der Preis pro Dosis bei den bisherigen Vereinbarungen bei 20 Dollar bewegt habe, dürften sich die gesicherten Erlöse für 2021 damit bereits um die 20 Mrd. Dollar bewegen. Das Unternehmen sei mit seinem Covid-Impfstoff inzwischen in 45 Ländern auf dem Markt. Inklusive der weiteren Produktionsmengen könnte sich der Gesamtumsatz also in Richtung 40 Mrd. Dollar bewegen.Wie viel davon am Ende als Gewinn hängen bleiben werde, sei unklar. Denn wie der Umsatz zwischen den Partnern aufgeteilt werde, sei nicht bekannt. Fest stehe aber, dass sich Pfizer und BioNTech den Rohertrag, also die Differenz aus Umsatz und Herstellkosten, teilen würden. Der könnte nach Schätzung mancher Analysten bei bis zu 75 Prozent des Umsatzes liegen - und damit bei 10 Mrd. bis 15 Mrd. Dollar für jeden der beiden Partner. Damit nicht genug: Hinzu kämen für BioNTech möglicherweise Erträge aus der Allianz mit Fosun, die das Vakzin für den chinesischen Markt entwickle. "Damit ist nicht ausgeschlossen, dass BioNTech das laufende Jahr mit einem Ertrag und einer Cash-Position in zweistelliger Milliardenhöhe beendet", rechne das Handelsblatt vor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: