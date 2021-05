Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Pfizer wolle Indien angesichts der heftigen Corona-Welle Medikamente im Wert von mehr als 70 Mio. USD spenden. Dies habe eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigt. Auch gebe es Gespräche zwischen dem US-Konzern und der indischen Regierung, um den Impfstoff, der gemeinsam mit BioNtech entwickelt worden sei, im Land möglicherweise schneller zulassen zu können.Die Pfizer-Aktie könne zum Wochenstart gut 1% zulegen. Damit setze sie ihre seit Anfang März gestartete Aufholjagd fort. Der klare Outperformer sei allerdings weiter die Aktie des Partners BioNTech. Das Papier des Mainzer Unternehmens sei am heutigen Montag erstmals in seiner Geschichte im US-Handel über die 200-USD-Marke gestiegen."Der Aktionär" favorisiere auch weiter die BioNTech-Aktie. Das Unternehmen sei der Gewinner der aktuellen Entwicklung am Imfpstoffmarkt. Aber auch langfristig ergebe sich großes Potenzial - auch über Corona hinaus. Möglicherweise könnten hier wichtige Durchbrüche im Kampf gegen Krebs gelingen. Ein Rücksetzer werde angesichts der steilen Aufwärtsbewegung zwar immer wahrscheinlicher, langfristig würden die Aussichten jedoch bestens bleiben. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.(Mit Material von dpa-AFX)