NASDAQ-Aktienkurs BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:

7,22 USD +18,36% (07.12.2020, 22:00)



ISIN BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:
US09058V1035

US09058V1035



WKN BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:
896047

896047



Ticker-Symbol BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:

BO1



NASDAQ-Symbol BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:

BCRX



Kurzprofil BioCryst Pharmaceuticals:



BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US09058V1035, WKN: 896047, Ticker-Symbol: BO1, NASDAQ-Symbol: BCRX) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen entwirft, optimiert und entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Enzyme blockieren, die an der Pathogenese von Krankheiten beteiligt sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Behandlung seltener Krankheiten. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioCryst Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioCryst Pharmaceuticals (ISIN: US09058V1035, WKN: 896047, Ticker-Symbol: BO1, NASDAQ-Symbol: BCRX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioCryst Pharmaceuticals sei ein kleines Biotechunternehmen. Man habe u. a. ein Konkurrenz-Medikament, "Galidesivir", das mal irgendwann zur Behandlung von Covid-19 taugen könnte. Momentan würden Studien zu dem Thema in Brasilien laufen. Es gebe eine relativ kleine Kontrollgruppe, mit der die Studie durchgeführt werde. Man erwarte jetzt Daten. Grund, weshalb die BioCryst Pharmaceuticals-Aktie in den letzten Tagen wirklich Gas gegeben habe, sei die FDA-Zulassung für ein Medikament zur Behandlung einer sehr seltenen Krankheit gewesen. Das Unternehmen beschäftige sich vor allem mit Wirkstoffen für sehr selten vorkommende Krankheiten. Das macht die BioCryst Pharmaceuticals-Aktie für den Experten Martin Weiss spannend, so der stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:6,016 EUR +0,97% (08.12.2020, 11:38)