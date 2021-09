Am heutigen Mittwoch platze nun der Knoten und der Kurs springe mit über elf Prozent Zugewinn kräftig an. Damit notiere der Preis nahe dem Widerstand bei 383 Dollar. Sollten die Bullen die Oberhand behalten und den Kurs über dieses Level heben, wäre dies ein starkes Zeichen für die mittelfristige Entwicklung. Denn nur wenige Dollar höher, bei 395 Dollar, befinde sich der GD200 und die psychologisch wichtige 400-Dollar-Marke. Sei die Dynamik hoch genug, könnte eine Kettenreaktion und damit eine starke Bewegung Richtung Norden erfolgen.



BNB habe in wenigen Wochen bis zu 38 Prozent an Wert verloren. Die Zeit wäre also reif für eine technische Gegenbewegung. Mit zweistelligen Kursgewinnen am heutigen Tag könnte dieser nachhaltige Rebound bereits eingeleitet worden sein. Wichtig sei nun, dass der Kurs möglichst dynamisch die Hürde bei 383 Dollar nehme. Dann wäre der Abwärtstrend durchbrochen und der Weg nach oben frei.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Binance Coin.



Autor ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Binance Coin. (29.09.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte zeigen sich die Top 5 Kryptowährungen wieder freundlicher, so Tim Temp von "Der Aktionär".Besonders der Binance Coin (BNB) ziehe kräftig an und sei unter den Schwergewichten der Top-Performer am heutigen Mittwoch. Damit setze BNB nun zum Rebound an und die Anleger sollten besonders diese Marken beachten.Der September sei kein erfreulicher Monat für Investoren des Binance Coin gewesen. Ende August habe die Nummer 5 nach Marktkapitalisierung noch ein Mehrmonatshoch bei 519 Dollar markiert. Anfang September seien die Kurse auf breiter Front eingebrochen und hätten auch BNB auf Talfahrt geschickt. Am 26. September habe die Kursnotierung bei 320 Dollar ein Mehrwochentief erreicht. An diesem Punkt befinde sich auch eine Unterstützung, die den weiteren Abverkauf habe aufhalten können.