Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

27,64 EUR -5,60% (27.02.2020, 14:02)



Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

27,52 EUR -5,04% (27.02.2020, 14:17)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Technologies sowie Engineering & Maintenance. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse von 4,153 Mrd. EUR. (27.02.2020/ac/a/d)





Mannheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Bilfinger SE jetzt deutlicher:Der Rückzug des Hedgefonds Marshall Wace LLP aus seinem Short-Engagement in den Aktien der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) gewinnt an Dynamik.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 25.02.2020 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,68% auf 0,56% der Bilfinger SE-Aktien reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Bilfinger SE:4,78% BlackRock Investment Management (UK) Limited (12.02.2020)0,56% Marshall Wace LLP (25.02.2020)0,53% Pictet Asset Management Ltd (05.04.2018)0,50% EXANE ASSET MANAGEMENT (11.12.2018)Börsenplätze Bilfinger-Aktie: