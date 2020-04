Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

16,57 EUR +4,35% (09.04.2020, 14:48)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert eine hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance sowie Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 34.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse von 4,327 Mrd. Euro. (09.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) von 38,00 Euro auf 18,00 Euro.Bilfinger habe die Guidance für 2020 (u.a. bereinigte EBITA-Marge: rund 4% (2019: 2,4%)) wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das operative Geschäft zurückgezogen. Der deutliche Verfall des Ölpreises belaste laut Bilfinger zusätzlich (Umsatzanteil der Öl- und Gasindustrie 2019: rund 30%). Bilfinger wolle einen neuen finanziellen Ausblick geben, sobald sich die Visibilität auf die zu erwartenden Ergebnisse verbessere. Zudem werde Bilfinger vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen den Dividendenvorschlag für 2019 (1,00 Euro) überdenken. Hinsichtlich der Restrukturierung sehe Armer Bilfinger nach wie vor auf Kurs (Auslaufen der Sonderbelastungen in 2021). Der aus seiner Sicht guten Liquiditätslage des Konzerns stehe die hohe Unsicherheit im Zuge der Covid-19-Pandemie gegenüber.Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 0,15 (alt: 1,74) Euro; bereinigtes EPS: 1,02 (alt: 2,57) Euro) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 1,58 (alt: 2,72) Euro; bereinigtes EPS: 1,69 (alt: 2,84) Euro) reduziert. Seine Dividendenprognosen würden vorerst unverändert bleiben.Bei einem moderaten Aufwärtspotenzial lautet das Rating für die Bilfinger-Aktie weiterhin "halten", so Markus Armer, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 09.04.2020)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:16,57 EUR +4,67% (09.04.2020, 14:33)