Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

30,74 EUR -0,26% (18.11.2019, 14:29)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Technologies sowie Engineering & Maintenance. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse von 4,153 Mrd. EUR. (18.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Analyst Markus Armervon Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF).Die Zahlen für Q3 hätten die Analysten-Erwartungen übertroffen bzw. im Rahmen des Marktkonsens gelegen. Die Auftragslage habe sich u.a. aufgrund der Verschiebung von Aufträgen schwach gezeigt (Auftragseingang: -10% y/y). Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 (u.a. bereinigtes EBITA mehr als 100 Mio. Euro) sei erneut bestätigt worden. In einem ersten Ausblick auf 2020 rechne Bilfinger auf organischer Basis mit einem stabilen Umsatz (Fokus auf höhere Margen) sowie einer bereinigten EBITA-Marge von rund 4%. Das ursprüngliche Margenziel laut dem Strategieplan 2020 habe eine EBITA-Marge von rund 5% vorgesehen und dürfte nun laut Bilfinger erst ab Ende 2020 auf fortlaufender Basis erreicht werden. Die angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen (u.a. Abbau von 200 Stellen in der Konzernzentrale) werte der Analyst positiv.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden sowohl für die OECD (Eurozone (Stabilisierung), aber USA (rückläufig)) als auch für China eine stabile Wachstumsdynamik signalisieren. Der Analyst habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2019 (u.a. bereinigtes EPS: 1,49 (alt: 1,40) Euro; berichtetes EPS: 1,37 (alt: 1,35) Euro) und 2020 (u.a. bereinigtes EPS: 2,72 (alt: 2,53) Euro; berichtetes EPS: 2,37 (alt: 2,03) Euro) angehoben.Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells hat Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 34,00 (alt: 23,00) Euro für die Bilfinger-Aktie ermittelt - das Votum lautet weiterhin "halten". (Analyse vom 18.11.2019)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:31,04 EUR +0,32% (18.11.2019, 14:18)