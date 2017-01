Tradegate-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

Kurzprofil Bijou Brigitte modische Accessoires AG:



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (09.01.2017/ac/a/nw)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Hamburger Konzern Bijou Brigitte (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 336 Mio. EUR, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vergleich zum Vorjahresumsatz bedeutet dies eine Steigerung von 1,8%. Die Umsatzprognose wurde somit leicht übertroffen. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung wird auch die Ergebnisprognose auf den oberen Rand des Prognosekorridors zwischen 30 und 35 Mio. EUR angehoben.Der Konzern vergrößerte das Filialnetz um 14 Standorte auf 1.096 Filialen. Das deutsche Segment verbuchte trotz rückläufiger Besucherfrequenzen einen Umsatz, der annähernd dem Vorjahresniveau entsprach. Spanien und Italien verzeichneten einen leichten Umsatzzuwachs, während das Segment "Übrige Länder" ein deutliches Umsatzplus erzielte. Letzteres ist vor allem auf die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Anzahl an Standorten zurückzuführen. In Portugal waren weiterhin Umsatzrückgänge zu verzeichnen.Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis und der Dividendenvorschlag werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht.Xetra-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:56,42 EUR +0,93% (09.01.2017, 15:26)