Tradegate-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

26,30 EUR -3,31% (14.07.2020, 22:26)



ISIN Bijou Brigitte-Aktie:

DE0005229504



WKN Bijou Brigitte-Aktie:

522950



Ticker-Symbol Bijou Brigitte-Aktie:

BIJ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bijou Brigitte-Aktie:

BIJBF



Kurzprofil Bijou Brigitte modische Accessoires AG:



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (14.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bijou Brigitte AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) unter die Lupe.Die meisten Aktien hätten seit März ein tolles Comeback hingelegt - nicht so Bijou Brigitte. Die Aktie des Modeschmuck-Unternehmens sei nur noch einen Hauch vom Crash-Tief bei 23,70 Euro entfernt. Der Grund seien die schwachen Zahlen für das erste Halbjahr.Der Chart der Bijou Brigitte-Aktie sei eine einzige Katastrophe. Viel fehle nicht und das Papier rutsche auf den tiefsten Stand seit 2003. Eine schnelle Besserung sei nicht in Sicht, denn zu gravierend seien in der Coronakrise die Schwierigkeiten des stationären Handels. Die Bijou Brigitte-Aktie sei kein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bijou Brigitte-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:26,30 EUR -2,95% (14.07.2020, 17:36)