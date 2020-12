In der Außenpolitik schließlich werde Biden die Chance haben, einige wichtige Beziehungen neu zu gestalten. In Bezug auf China werde sich die US-Politik wahrscheinlich nicht wesentlich ändern, wohl aber der Umgangston. Biden sei dafür bekannt, gegen China einen strengen Kurs anzustreben, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus humanitären Gründen. Zunächst werde er entscheiden müssen, was mit den milliardenschweren Zöllen auf chinesische Produkte geschehen solle. Statt sie ganz abzuschaffen, werde Bidens Team sie wahrscheinlich als Druckmittel einsetzen, um politische Ziele zu erreichen. Die Biden-Administration dürfte für China als auch für Investoren größere Stabilität und Vorhersehbarkeit bei der Entscheidungsfindung bedeuten.



Die EU sei in den letzten vier Jahren unter der Trump-Administration hart angegangen worden, einschließlich bei der Auferlegung von Zöllen. Bidens Umgang mit Europa dürfte viel geradliniger sein. Die Lösung von Handelsstreitigkeiten mit Europa werde wahrscheinlich eine hohe Priorität haben. Der Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen werde für die USA der erste Schritt sein, um zum Multilateralismus zurückzukehren und die eigene Glaubwürdigkeit im Ausland wiederherzustellen. Genau wie für China dürfte die Berechenbarkeit einer der größten Vorteile einer Präsidentschaft Bidens sein: Entscheidungen würden über traditionelle Kanäle erfolgen und wahrscheinlich nicht auf Twitter verkündet werden.



Wie wirke sich der Führungswechsel in den USA auf Investments aus?



In den USA erwarte Tmple vom designierten Präsidenten Biden bedeutende politische Veränderungen, rechne aber gleichzeitig mit einem Stillstand in der Gesetzgebung. Der EU-Rettungsfonds und die Konjunkturprogramme in China sollten das Wachstum vor Ort ankurbeln, während die USA auf eine zyklische Erholung nach der Pandemie würden warten müssen. Temple gehe davon aus, dass die Zentralbanken weiterhin versuchen würden, das Wachstum zu stimulieren, obwohl sie nur noch wenige Instrumente zur Verfügung hätten.



Insgesamt würden Investoren auch im kommenden Jahr vor schwierigen Entscheidungen in Bezug auf eine angemessene und ausgewogene Kapitalanlage stehen. Temple gehe davon aus, dass es für den Erfolg mehr denn je auf die Titelselektion ankommen werde. Temple würde dazu raten, sich auf die Fundamentaldaten jedes einzelnen Wertpapiers zu konzentrieren und gleichzeitig dem Drang zu widerstehen, sich zu großen Risiken auszusetzen. Das vergangene Jahr sei turbulent gewesen, aber es gebe einen Lichtblick am Horizont. Die Pandemie habe außerdem die Kraft wissenschaftlicher Innovationen unter Beweis gestellt und stimme Temple optimistisch hinsichtlich der Bewältigung anderer großer Herausforderungen wie chronischer Gesundheitsprobleme und des Klimawandels. (15.12.2020/ac/a/m)





