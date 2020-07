Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit dem Beginn der zweiten Jahreshälfte rücken die US-Präsidentschaftswahlen näher, so die Analysten von Postbank Research.



Nicht einmal fünf Monate seien es bis dahin; im Spätsommer werde der eigentliche Wahlkampf beginnen. Obgleich das US-Wahlergebnis möglicherweise weniger entscheidend für den Trend des US-Dollar sein werde, als die Bewältigung der Covid-19-Pandemie, so dürfte es längerfristig gesehen doch einen Unterschied machen, wer neuer US-Präsident werde. Ein erneuter Wahlsieg Trumps könnte auf die kurze Sicht leichten Rückenwind für den USD bedeuten. Denn die Demokraten müssten ihre Steuerpläne dann ad acta legen, selbst wenn sie die Mehrheit auch im US-Senat erringen würden. Trump könnte zudem mit fortgesetzten Zolldrohungen gegen China und die EU weiterhin versuchen, US-Firmen dazu zu bringen, ihre Produktion in die USA zurückzuholen.



Bei einem Wahlsieg Bidens könnte der US-Dollar voraussichtlich eher auf die lange Sicht profitieren. Die US-Politik wäre wieder vorhersehbarer, was eine geringere Volatilität auch an den Währungsmärkten nach sich zöge. Biden würde wahrscheinlich die US-Fiskalverschuldung zurück auf einen etwas nachhaltigeren Pfad führen. Und zudem zum Multilateralismus im geordneten Rahmenwerk mit WTO, IWF, Weltbank, etc. zurückkehren, was auch zukünftig die Rolle des US-Dollar als Weltreservewährung sichern sollte. (06.07.2020/ac/a/m)



