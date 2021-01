Ein weiteres Risiko komme von den Finanzmärkten. Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ist nach herkömmlichen Maßstäben gemäß unserer Berechnung um 40% bis 50% überbewertet, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Hier scheinen die Anleger schon alles und mehr als das eingepreist zu haben, was in diesem Jahr an guten Nachrichten zu erwarten ist, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Dies berge die Gefahr von Rückschlägen, die auch in Marktturbulenzen münden könnten. Zwar sollte die FED Gewehr bei Fuß stehen, aber es bleibe das Restrisiko, dass sich die Marktteilnehmer durch weitere Liquiditätsspritzen der FED dieses Mal nicht beruhigen lassen würden.



In Bezug auf das 1,9 Mrd. US-Dollar große Konjunkturpaket bestehe eine berechtigte Hoffnung, dass Biden dieses zügig durch den Kongress bekomme. Biden habe vor dem Hintergrund eines nicht unbedingt intuitiven Gesetzgebungsverfahrens, bei dem regelmäßig Verzögerungstaktiken eingesetzt würden, zwei Möglichkeiten dazu. Wenn er an dem Paket gewisse Abstriche vornehme, vor allem am Volumen, könnte er im Senat ausreichend Republikaner auf seine Seite ziehen und die 60-Stimmenmehrheit zu erhalten. Diese sei erforderlich, damit die Republikaner eine Filibuster-Taktik nicht anwenden könnten. Mit Letzterem würden häufig Gesetzgebungsprozesse wochenlang in die Länge gezogen, da die Debatte erst mit einer Mehrheit von 60 Stimmen für beendet erklärt und dies durch stundenlange Reden immer wieder verhindert werde.



Die zweite Möglichkeit, ein Filibuster zu verhindern, sei es, in das Gesetz Steuererhöhungen, die langfristig für einen Budgetausgleich sorgen sollten, mit einzubinden. Unter diesen Umständen - eine weitere Besonderheit im amerikanischen Gesetzgebungsverfahren - würde eine einfache Mehrheit für die Verabschiedung genügen und das Volumen des Konjunkturpakets könnte voraussichtlich unverändert bleiben. Die Frage sei, ob Biden an diesem Punkt im Konjunkturzyklus sein Versprechen bereits wahr machen und Steuern erhöhen möchte.



In jedem Fall hätten die Demokraten einen wichtigen Hebel in der Hand, falls sich die Republikaner allzu sehr quer stellen würden: Sie könnten die so genannte nukleare Option ziehen und in einem (etwas komplizierten) Verfahren den Filibuster gänzlich abschaffen. Unabhängig davon sollte man auf das Impeachment gegen den bisherigen Präsidenten Donald Trump achten, das noch dem Senat zur Abstimmung vorgelegt werden müsse. Dies könnte möglicherweise für Verzögerungen bei den Gesetzgebungsprozessen führen, auch wenn der bisherige Senatssprecher Mitch McConnell vage angedeutet habe, dass er sich für ein Impeachment von Trump aussprechen würde.



Den angestrebten Green Deal durchzusetzen, der Infrastrukturinvestitionen von 2 Billionen US-Dollar verteilt auf vier Jahre vorsehe, dürfte komplizierter sein. Abgesehen von der mit diesen Ausgaben verbundenen umstrittenen Belastung der öffentlichen Haushalte dürfte unter den Bundesstaaten ein großes Gerangel um die Gelder entbrennen. Erschwert werde die Durchsetzung des Plans vermutlich auch dadurch, dass Biden die Ausgaben mit sozialen Zielen verknüpfen möchte, in dem ein überproportionaler Anteil der Gelder strukturschwachen Counties zufließen solle. Ausschließen könne man die Durchsetzung des Green Deals dennoch nicht, da die damit verbundene Schaffung von Arbeitsplätzen angesichts der derzeitigen Krise am Arbeitsmarkt gut ankommen könne. Ziel des Green Deal sei es übrigens, bereits bis zum Jahr 2035 den gesamten Strom ohne CO2-Ausstoß zu erzeugen.



Gegenüber der Handelspolitik von Donald Trump dürfte keine vollkommene Kehrtwende zu erwarten sein. Gegenüber China werde man die in den vergangenen Jahren aufgebauten Hürden vermutlich nur dann abbauen, wenn von China eine entsprechende Gegenleistung angeboten werde. Mit der EU werde man wahrscheinlich Gespräche über ein Industrieabkommen beginnen, ohne dass man dabei große Eile erwarten sollte. Die Prioritäten der Biden-Regierung lägen in der Innenpolitik. Nach der ersten Hälfte der Legislaturperiode sei an dieser Front aber eher etwas zu erwarten. Etwas rascherer Fortschritt könnte in Bezug auf die Welthandelsorganisation zustande kommen, die derzeit durch die bisherige US-Blockade bei der Wiederbesetzung von Richterposten im Berufungsgericht teilweise gelähmt sei.



Grundsätzlich sei zu berücksichtigen, dass Donald Trump seinem Nachfolger ein tief gespaltenes Land hinterlassen habe. In diesem Umfeld politische Entscheidungen durchzusetzen, werde eine Herausforderung sein. Sollten sich Gerüchte bestätigen, dass Donald Trump ein eigenes Medienimperium aufbauen möchte, könnte der Widerstand von größeren Teilen der Bevölkerung gegen jegliche Maßnahmen der Regierung Biden eine andauernde Begleiterscheinung dieser Legislaturperiode sein. So müsse es aber keineswegs kommen. Schaffe es Biden, der Pandemie Herr zu werden und eine Wirtschaftspolitik umzusetzen, die niedrigeren Einkommensklassen zugutekomme und für eine Wiederbelebung des Arbeitsmarktes sorge, könnte seine Politik eine breitere Unterstützung erfahren. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden davon ausgehen, dass die USA vor guten Wachstumsjahren stehen würden und das werde zusammen mit einer konstruktiven Außen- und Handelspolitik der Weltwirtschaft zugutekommen. (Ausgabe vom 21.01.2021) (22.01.2021/ac/a/m)







