Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (09.08.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat steht hoch im Kurs - AktienanalyseDie Investmentbank UBS sorgte kürzlich mit der Studie "Die Lebensmittelrevolution" für Aufsehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Darin würden die UBS-Experten davon ausgehen, dass ein grundlegender Wandel der Nahrungsproduktion notwendig sei. Insgesamt solle das Marktvolumen innovativer Ernährung bis 2030 von 135 Mrd. auf 700 Mrd. Dollar steigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent entspreche. Noch stärker, nämlich um 28 Prozent pro Jahr bis 2030, dürfte demnach das Segment der pflanzenbasierten Fleischalternativen wachsen - von 4,5 Mrd. auf 85 Mrd. Dollar. Angesichts solcher Zahlen ist es kein Wunder, dass die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) bei Anlegern hoch im Kurs steht: Seit dem IPO im Frühjahr haben die Anteile des Konzerns, der für seine veganen Burger bekannt ist, in der Spitze um gut 850 Prozent zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Nun habe Beyond Meat starke Zahlen geliefert: Im zweiten Quartal habe der Umsatz um satte 287 Prozent auf 67,3 Mio. Dollar zugelegt. Das bereinigte Betriebsergebnis habe plus 6,9 Mio. Dollar erreicht. Dass die Beyond Meat-Aktie nach der Bekanntgabe dennoch unter Druck gekommen sei, habe an der Ankündigung der Platzierung von 3,25 Mio. Aktien zu je 160 Dollar gelegen. Von den angepeilten 520 Mio. Dollar würden aber nur 40 Mio. Dollar dem Unternehmen zufließen, der weitaus größte Teil der Papiere stamme von Altaktionären. Selbst nach dem jüngsten Rücksetzer sei Beyond Meat noch mit 10,1 Mrd. Dollar bewertet - das 42-fache (!) des für dieses Jahr erwarteten Umsatzes.Aufgrund dieser krassen Relation sollten Anleger nur mit Rabatt in den Titel investieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:142,68 EUR -1,18% (09.08.2019, 12:13)