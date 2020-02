Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (06.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin zu kaufen.Es sei der nächste Schritt nach Europa: Nachdem Produkte von Beyond Meat in Deutschland bereits bei mehreren Händlern erhältlich gewesen seien, arbeite der Fleischersatzhersteller nun erstmals mit einem französischen Einzelhändler zusammen. Eine positive Nachricht, die aber nicht reichen werde, um der Aktie neuen Schub zu verleihen.Beyond Burger und die veganen Würstchen würden ab sofort in 500 Supermärkten der Casino Group verkauft, habe Beyond Meat mitgeteilt. Auch in den französischen Fast-Food-Ketten PNY, Rosaparks und Steak & Shake würden Produkte von Beyond Meat angeboten.Kooperationen mit namhaften Partnern seien zuletzt mehrfach Anlass für starke Kursbewegungen bei der Aktie von Beyond Meat gewesen. Die Expansion des US-Unternehmens in Europa erfolge allerdings in kleinen Schritten. Anders als beispielsweise bei der Kooperation mit McDonald's sei mit der Frankreich-Nachricht keine Fantasie auf einen Mega-Deal verbunden, der eine Neubewertung der Aktie erfordern würde.Die Beyond Meat-Aktie bleibt kaufenswert, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link