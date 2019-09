Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) schossen gestern knapp 12% in die Höhe, nachdem der Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien eine Kooperation mit McDonalds (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) (+0,1%) verkündete, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Drogeriemarktkette Rite Aid (ISIN: US7677548726, WKN: A2PHDV, Ticker-Symbol: RTA1) (+1,8%) habe im zweiten Quartal einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und bestätigte den Umsatzausblick für 2020 berichtet.Die Kreuzfahrtreederei Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1) (-8,6%) habe dagegen eine Gewinnwarnung vermeldet. Eine Gewinnwarnung habe auch der dänische Hörgeräteproduzent William Demant (ISIN: DK0060738599, WKN: A2AKB9, Ticker-Symbol: WDH1) (-3,3%) nach einer Cyber-Attacke ausgegeben, welche das EBIT des Unternehmens voraussichtlich mit umgerechnet EUR 73 Mio. bis EUR 87 Mio. belasten werde. Das Bauunternehmen KB Home (ISIN: US48666K1097, WKN: 876635, Ticker-Symbol: KBH) (+1,1%) habe mit seinen Drittquartalszahlen enttäuscht, habe sich allerdings für das vierte Quartal zuversichtlich gegeben. (27.09.2019/ac/a/m)