Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

94,48 USD -3,58% (10.11.2021)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (11.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beyond Meat habe schwache Quartalszahlen vorgelegt. Die Profitabilität habe auf enttäuschenden Niveau gelegen. Zwischen den Erwartungen und dem, was geliefert worden sei, klaffe der Marianengraben. Der Ausblick sei auch schwach ausgefallen. Man werde jetzt viel Geld z. B. ins Marketing investieren müssen. Vor diesem Hintergrund hat es die Beyond Meat-Aktie bitter erwischt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:69,53 EUR -15,49% (11.11.2021, 15:36)