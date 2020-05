Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

122,66 USD -2,81% (07.05.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (08.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem ersten Börsenhype und einem zyklischen Hoch im Sommer 2019 bei fast 240 USD habe die Beyond Meat-Aktie bis März deutlich Federn lassen müssen. Mit dem Tief bei gut 48 USD sei sogar die Erstnotiz fast wieder erreicht worden. Seither strebe der Titel aber wieder dynamisch nach Norden, so dass sich im bisherigen Jahresverlauf ein deutliches Kursplus von über 60% ergebe. Diese Entwicklung habe eine Reihe von charttechnischen Weichenstellungen zur Folge: So habe jüngst die Kombination aus dem Abwärtstrend seit Juli 2019 (102,78 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 102,70 USD) zurückerobert werden können. Der Bruch des beschriebenen Baissetrends werde zudem von vielversprechenden Indikatorsignalen begleitet. Beispielsweise unterstreiche die positive Divergenz im Verlauf des MACD den Gezeitenwandel. Gleichzeitig würden eine positive Relative Stärke (Levy) sowie einer der Lieblingsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt auf Basis des Kelly-Faktors den beschriebenen Ausbruch unterstreichen. Die Hoch- und Tiefpunkte bei rund 135 USD würden ein erstes Etappenziel definieren, ehe das 61,8%-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung (166,55 USD) zusammen mit den Hochs bei rund 170 USD die nächsten wichtigen Hürden abstecke. Als Absicherung seien indes die diskutierten Ausbruchsmarken prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:115,46 EUR +1,98% (08.05.2020, 08:50)