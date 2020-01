Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Volatile Zeiten: Gleich mehrere schlechte Nachrichten gebe es für Beyond-Meat-Aktionäre, aber auch eine vielversprechende Zusammenarbeit sei verkündet worden. Die Aktie des Fleischersatzherstellers habe am Mittwoch im US-Handel wieder verloren. Grund zur Panik bestehe trotzdem nicht, wie ein Blick auf den Chart zeige.Die Fast-Food-Kette Tim Horton stelle den Verkauf von Beyond Meat-Produkten ein. Seit Juni 2019 seien in 4.000 kanadischen Filialen vegane Burger und Würstchen verkauft worden. Im September sei das Angebot auf Ontario und British Columbia beschränkt worden. Nun würden die Produkte auch dort von der Karte verschwinden.Tim Hortons und Beyond Meat hätten übereinstimmend gemeldet, es habe sich von Anfang an um zeitlich begrenztes Angebot gehandelt. Möglicherweise werde man in Zukunft wieder zusammenarbeiten.Auch vom Rechtsstreit zwischen Beyond Meat und Don Lee Farms gebe es Neuigkeiten. Beyond Meat werde, wie berichtet, von seinem ehemaligen Geschäftspartner vorgeworfen, eine Exklusivvereinbarung gebrochen zu haben und unerlaubterweise Geschäftsgeheimnisse zu nutzen. Gerichte würden die Vorwürfe zumindest für fundiert genug halten, um sich näher mit ihnen zu beschäftigen. Wohl weil Beyond Meat diese Entwicklung nicht selbst gemeldet habe, habe die New Yorker Anwaltskanzlei Bernstein Liebhard ein Auge auf das Unternehmen geworfen. Die Frage sei, ob Beyond Meat den Kapitalmarkt nicht korrekt informiert habe. Anleger hätten eventuell Anspruch auf Entschädigung. Die Kanzlei habe Investoren aufgefordert, sich bei ihr zu melden.Wichtig wäre, dass sich Beyond Meat im Angebot von großen Ketten wie McDonald’s und KFC fest etabliere. Ob es dazu komme, sei ungewiss. Bei den Kunden von Tim Horton sei das Interesse der Kundschaft nicht groß und nachhaltig genug gewesen. Ebenfalls unklar sei, was an den Vorwürfen des Ex-Partners Don Lee Farms dran sei. Dass Anwälte bei solchen Gelegenheiten Schadensersatzklagen anstreben würden, sei Tagesgeschäft und sollte nicht überwertet werden.Die Aktie von Beyond Meat sei nach dem dynamischen Ausbruch weiter in einer Konsolidierungsphase. Auch mit dem Rückschlag am Mittwoch seien auf Schlusskursbasis nicht die Tagestiefs der Kerzen vom 14. und 18. Januar unterschritten worden. Das kurzfristige Tief liega bei 106,11 Dollar.Beyond Meat bleibt eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich. (Analyse vom 30.01.2020)