67,50 Euro +1,66% (07.05.2019, 12:15)



74,79 USD +11,98% (06.05.2019)



US08862E1091



A2N7XQ



0Q3



BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Anleger würden sich nach wie vor um die Aktien des Fleischersatz-Herstellers wie Verhungernde um ein saftiges Steak reißen. Dabei liege die Bewertung von Beyond Meat schon seit dem IPO am vergangenen Donnerstag jenseits der Vernunft. Doch selbst an einem schwachen Börsentag bleibe der Appetit auf die Firmenanteile der Kalifornier groß.Nach Trumps Zoll-Tweets schien gestern im schwachen Marktumfeld die Zeit für eine Magerkur gekommen, so Friedrich. Doch das Tagestief habe Beyond Meat bereits kurz nach Börsen-Eröffnung (62,50 Dollar) erreicht. Dann sei es aufwärts gegangen. Schlusskurs: 74,79 Dollar. Ein Tagesplus von knapp zwölf Prozent!Bereits Beyond Meats erster Tag an der NASDAQ habe Vergleiche zu Dotcom-Zeiten provoziert. Mit dem Trend-Thema "Gesunde Ernährung" sei am ersten Tag der Sprung auf über 65 Dollar gelungen. Ausgabepreis: 25 Dollar. Ein Plus von 160 Prozent. Am Freitag habe der Wert dann auf hohem Niveau konsolidiert. Auch Stimmen, die vor der ungesunden Bewertung gewarnt hätten, hätten die Nachfrage nicht zügeln können. Am Montag dann die neuen Hochs.Lars Friedrich von "Der Aktionär" findet: Viel zu unausgewogen. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link