Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

96,90 EUR -1,69% (21.10.2019, 15:55)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

109,85 USD -0,13% (21.10.2019, 15:49)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (21.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Es habe nach einem weiteren schwachen Tag aus für die Beyond Meat-Aktie ausgesehen. Der Titel habe zunächst über 3% im Minus notier, doch dann habe CNN gemeldet: Die Donut-Kette Dunkin‘ biete das Frühstückssandwich mit Beyond Sausage bereits im November und zudem landesweit an. Laut CNN sei die Testphase im Sommer überaus erfolgreich verlaufen, sodass sich Dunkin‘ zu diesem Schritt entschlossen habe. Der Umsatz des Beyond Sausage Sandwich sei mehr als doppelt so hoch gewesen wie erwartet. Die Beyond Meat-Aktie drehe kräftig auf.Es schien zuletzt so, dass die Anleger auch das letzte Vertrauen in Beyond Meat verlieren würden. Der harte Wettbewerb mache dem US-Unternehmen schwer zu schaffen. Deals wie der mit Dunkin‘ könnten allerdings dafür sorgen, dass sich das Sentiment für Beyond Meat schnell wieder merklich verbessere. Wer nach dem Kurshorror auf eine Gegenbewegung spekulieren möchte, könne ein Limit im Bereich von 100 USD setzen. Dort verlaufe eine Unterstützung und zugleich hätte die Beyond Meat-Aktie dann das Gap von Anfang Juni geschlossen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: