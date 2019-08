NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (05.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Ankündigung von US-Strafzöllen auf weitere chinesische Produkte habe die Börse in helle Aufregung versetzt. Auch Beyond Meat könne sich der schlechten Stimmung nicht entziehen. Seit dem Hoch bei 239 USD habe das Papier des Herstellers von veganem Fleischersatz 28% verloren.Nach Einschätzung des "Aktionärs" sei der Hype um Beyond Meat noch nicht vorbei. Auch wenn die Aktie absurd hoch bewertet sei: Es sehr gut möglich, dass viele Anleger schon mit den Hufen scharren würden, um bei der nächsten Welle nach oben mit dabei zu sein, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2019)