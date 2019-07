Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

175,02 EUR +0,90% (23.07.2019, 22:01)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

195,63 USD +0,74% (23.07.2019, 21:56)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (23.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Sechs Tage vor den Quartalszahlen würden die Anleger schon wieder nicht genug von Beyond Meat kriegen. Das Papier des US-Fleischersatzherstellers sei am Dienstag durch die Decke gegangen, habe nach einem starken Montag (+10%) weitere 5% gewonnen. Zwischenzeitlich habe der Wert bei 207 USD notiert. Normal sei das alles nicht mehr.Veganes Fleisch sei ein Riesenmarkt, der hervorragend in den Zeitgeist passe. Allerdings sei nach wie vor völlig unklar, ob Beyond Meat die erste Geige in einem 140 Mrd. USD schweren Markt (Schätzung von Barclays bis 2029) spielen werde. Die Zahl der Konkurrenten und Produkte steige zusehends. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sei die Beyond-Meat-Aktie definitiv siedend heiß gelaufen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:174,30 EUR -0,77% (23.07.2019, 19:55)