Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

141,50 EUR +0,30% (27.09.2019, 12:13)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

154,34 USD (26.09.2019)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (27.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Fleischersatzfirma Beyond Meat habe mit ihren veganen Burgern jetzt auch McDonald's als Partner gewonnen. Die Aktie habe folglich in der Spitze 18 Prozent gewonnen. Seit dem IPO im Mai habe Beyond Meat 520 Prozent zugelegt - kein anderes IPO komme da auch nur annähernd heran. Das Problem: Derartige Coups würden in Zukunft kaum ausreichen.McDonald’s werde ab kommender Woche in 28 kanadischen Filialen einen zwölfwöchigen Testlauf mit pflanzlichen Bratlingen von Beyond Meat starten. "Wir haben an unserem eigenen Rezept gearbeitet und sind jetzt bereit für das Feedback unserer Kunden", so McDonald's-Managerin Ann Wahlgren.Für den P.L.T. (Plant, Lettuce, Tomato = Pflanzen, Salat, Tomate) genannten Burger habe Beyond Meat exklusiv eine Bulette entwickelt, die dem typischen McDonald's-Geschmack entspreche.Klar, der Deal sei für Beyond Meat Gold wert. Doch die Sache habe einen Haken: Steige der Börsenwert weiter rasant an, steige auch die Erwartungshaltung an das Unternehmen enorm. Allerdings werde Beyond Meat kaum in der Lage sein, Top-Kooperationen wie die mit McDonald's am Fließband zu präsentieren.Es wäre ja auch naiv zu glauben, dass sich Lebensmittelriesen wie Nestlé, Kellogg und Tyson Foods oder Discounter wie Aldi und Lidl den stark wachsenden Markt entgehen lassen würden. Laut Barclays werde der Markt für Fleischersatz bis 2029 auf 140 Milliarden Dollar steigen. Das wären zehn Prozent des weltweiten Fleischkonsums.Beyond Meat komme auf ein KUV für 2020 von 23. Das bedeute: Es seien etliche positive Entwicklungen bei dem noch jungen Unternehmen im Kurs eingepreist. Sogar an Amazon habe der Markt geringere Erwartungen gehabt: 1999 - zur absoluten Hochphase der New Economy - habe sich das KUV auf "nur" 16 belaufen.Enttäuschen sollte Beyond Meat besser nicht, sonst geht's wohl rasant abwärts, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)