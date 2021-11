Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

75,55 USD +1,41% (24.11.2021, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Konkurrenz nimmt zu - AktienanalyseDer US-Fleischersatzhersteller Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hat schwache Quartalzahlen aufgetischt - und die seit Anfang Juli laufende Talfahrt seiner Aktie damit weiter beschleunigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den drei Monaten bis Ende September habe das Unternehmen einen Verlust von 54 Mio. Dollar und ein Umsatzplus von "nur" 13 Prozent auf 106,4 Mio. Dollar verbucht - zweifellos nicht der Anspruch dieser Wachstumsgeschichte. Vor allem in den USA habe Beyond Meat Probleme, dort sei der Umsatz um 13,9 Prozent zurückgegangen. Auch der Ausblick sei ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Anleger gewesen. CEO Ethan Brown habe "anhaltende Unsicherheiten für den Rest dieses Jahres" eingeräumt - wegen der zunehmenden Konkurrenz auf dem Veggie-Markt und möglicher weiterer Auswirkungen von Corona, vor allem der Delta-Variante. (Ausgabe 46/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:65,87 EUR -3,35% (26.11.2021, 12:09)