Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Auf dem Markt für Fleischersatzprodukte würden sich neben Beyond Meat immer mehr Konkurrenten breit machen. Am Donnerstagabend habe einer der weltgrößten Lebensmittellieferanten angekündigt, ebenfalls einen eigenen Burger-Bratling auf pflanzlicher Basis anzubieten. Daraufhin sei die Beyond-Meat-Aktie nachbörslich gefallen.Sysco heiße der neue Kontrahent im Fake-Fleisch-Spiel. Das S&P 500-Unternehmen vertreibe ab sofort vielerorts in den USA seinen veganen Bratling. Weltweit habe Sysco mehr als 650.000 Kunden, beliefere Krankenhäuser, Schulen und Restaurants.Unterdessen habe Nestlé angekündigt, ab Frühjahr auch Würstchen auf Erbsenprotein-Basis zu verkaufen. Der Schweizer Nahrungsmittel-Gigant habe außerdem bereits vegane Bratlinge, Schnitzel und Nuggets im Angebot und tüftele an Fake-Thunfisch."Der Burger war das, was man in der Tech-Branche die Killerapplikation nennen würde - dadurch kam der ganz Trend mit Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis ins Laufen", habe Nestlé-Chef Mark Ulf Schneider am Donnerstag gesagt. "Aber es reicht nicht, nur einen Burger anzubieten."Auch in China sei der Fleischersatz-Trend angekommen. Mit Zhenmeat forsche in Peking ein Start-up an veganen Fleischersatzprodukten, die den Geschmack der heimischen Bevölkerung treffen sollten.Welche Spieler sich langfristig auf dem Fleischersatzmarkt behaupten würden, sei ungewiss. Entscheidend dürfte die passende Mischung aus Geschmack, Preis und Vertriebsmacht sein, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link