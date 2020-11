Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (10.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Pandemie seien die Restaurants zwar geschlossen gewesen, aber die Nachfrage sei trotzdem hoch gewesen, weil die Supermärkte damit begonnen hätten, die Patties in ihre Regale bzw. in ihre Tiefkühltruhen zu legen, um die Konsumenten zu versorgen. Die gestrigen Zahlen von Beyond Meat hätten aber gezeigt, dass das Stockpiling zu einem Ende gekommen sei. Selbst die niedrigsten Umsatzschätzungen seien kräftig verfehlt worden. Im 3. Quartal seien 94 Mio. USD umgesetzt worden. Erwartet worden seien 130 Mio. USD. Zudem sei ein ordentlicher Verlust von 28 Cent je Aktie statt einem kleinen Profit aufgelaufen.Laut Beyond Meat sei das Verhalten der Verbraucher im Moment völlig unberechenbar. Man könne jetzt nicht sagen, wie es im 4. Quartal weiter gehe. Wenn sich die Situation wieder normalisiere, dann dürften sich die ganzen für Beyond Meat wichtigen Faktoren auch normalisieren. Bevor es aber besser werde, werde es in der Regel erst noch mal schlechter. Bei Beyond Meat ist von einer herben Enttäuschung zu sprechen. Man soll ein paar Tage abwarten, bis sich alles beruhigt, bevor man bei der Beyond Meat-Aktie reinspringt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: