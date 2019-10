Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beyond Meat sei der große Verlierer der vergangenen Monate. Gestern habe man gute Quartalszahlen vorgelegt. Positiv sei auch die Prognose gewesen. Das Problem sei nur, dass die Lock-Up-Periode jetzt vorbei sei und die Alt-Aktionäre wahrscheinlich schon auf heißen Kohlen gesessen hätten, wenn die Beyond Meat-Aktie nach oben gegangen sei. Jetzt würden sie offensichtlich Kasse machen. Die Beyond Meat-Aktie sei gestern zwischenzeitlich über 20% eingebrochen. Das liege auch daran, dass der Wettbewerb für Player wie Beyond Meat, die die Marketing-Power wie die großen Lebensmittel-Konzerne nicht im Hintergrund hätten, extrem hart sei. Beyond Meat-Chef habe gesagt, dass die Marketing-Ausgabe jetzt hochgefahren würden und dass man im 3. Quartal hohe Rabatte gegeben habe. Das wirke sich natürlich auf die Margen aus, was den Anlegern ganz und gar nicht schmecke.Bei der Beyond Meat-Aktie ist hohe Volatilität in den kommenden Wochen zu erwarten - auf jeden Fall ist sie eine heiße Kiste, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.10.2019)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: