Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

151,12 EUR +11,69% (17.06.2019, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

169,96 USD +12,20% (17.06.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (17.06.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Hype um Beyond Meat gehe weiter. Am Montag gebe die Beyond Meat-Aktie erneut kräftig Gas und nehme Kurs auf das Rekordhoch bei 186 USD. Dass Beyond Meat derart euphorisch an der Börse gefeiert werde, hätte sich wohl niemand träumen lassen.Die Anleger bekämen den Hals nicht voll von Beyond Meat. Nachdem das US-Unternehmen ein neues Produkt angekündigt habe, gebe die Beyond Meat-Aktie am Montag Vollgas, gewinne 9% auf 165 USD.Beyond Meat komme aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 9,9 Mrd. USD. Das bedeute, das Unternehmen werde mit dem 45-fachen Umsatz für 2019 bewertet!Beyond Meat sei ein spannendes Unternehmen mit bahnbrechenden Produkten. Aber die Bewertung sei aberwitzig hoch. Die Beyond Meat-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: