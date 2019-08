Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

142,20 EUR -2,20% (09.08.2019, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

162,70 USD -2,57% (08.08.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (09.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Angesichts eindringlicher Mahnungen des Weltklimarats würden Politiker und Umweltschützer ein Umdenken in der Landwirtschaft fordern. Auch werde der Ruf nach höheren Steuern auf Fleisch lauter. Der offensichtliche Sinneswandel spiele Unternehmen wie Beyond Meat in die Karten. Der Haken an der Sache sei aber groß. Die Bewertung der Beyond Meat-Aktie impliziere, dass der Markt alle Risiken ausblendet. Die Aktionäre würden z.B. eine hohe Markentreue der Kunden erwarten - wahrscheinlich, weil das US-Unternehmen Vorreiter der Vegan-Fleisch-Welle sei. Aber sei das realistisch? Viele Bierfans hätten irgendwann die Treue zu einem Bier hinter sich gelassen. Für sie habe vor allem gezählt, dass sie Geld hätten sparen können. Beyond Meat könnte ein ähnliches Schicksal erleiden.Beyond Meat sei angesichts der enormen Bewertung zum Erfolg verdammt. Eine Preisschlacht dürfte aber dem noch jungen Unternehmen sehr zusetzen, zumal die Konkurrenz meistens große Konzerne mit einer enormen Finanzkraft seien. Nichtsdestotrotz könne sich "Der Aktionär" gut vorstellen, dass der Hype um Beyond Meat noch eine Zeit weitergehe und die Beyond Meat-Aktie bei gutem Newsflow wieder Gas gebe, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:142,68 EUR -1,18% (09.08.2019, 12:13)