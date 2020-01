Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (27.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) zu kaufen.Es laufe beim Fleischersatzhersteller: Völlig gegen den breiten Markttrend könne die Aktie von Beyond Meat am Montag im US-Handel zeitweise mehr als sieben Prozent zulegen. Auslöser dafür sei eine neue Kooperation mit einer Restaurantkette. Doch für den großen Durchbruch fehle - nicht zuletzt aus charttechnischer Sicht - noch ein Stück.Die US-Kette Denny's habe angekündigt, am Donnerstag in allen 1.700 Restaurants eine Stunde lang Beyond-Freiburger zu verteilen. Der Anlass: Beyond Burger stünden künftig auf der Menü-Karte.Für Beyond Meat sei es die nächste gute Nachricht, nachdem in den vergangenen Wochen bereits eine Kooperation mit McDonald's ausgeweitet worden sei und Dunkin' ebenfalls zum wiederholten Mal mit dem Veggie-Unternehmen zusammenarbeite."Der Aktionär" geht davon aus, dass sich Beyond Meat auch künftig positiv entwickeln wird und empfiehlt die Aktie trotz ambitionierter Bewertung zum Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link