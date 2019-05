Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

80,05 Euro -3,67% (17.05.2019, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

89,35 USD -3,84% (17.05.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (19.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Am Freitag hätten Bullen und Bären an Beyond Meat gezerrt. Der Aktienkurs des Fleischersatzherstellers habe zeitweise mehr als 3% im Plus gelegen, dann wieder über 4% im Minus. Auf Wochensicht hätten die Bären die Oberhand behalten: Die Aktie sei rund ein Drittel teurer geworden. Der Hype gehe also vorerst weiter.Bei Beyond Meat hätten sich die Bären schon für die Zeit nach dem Ende der Euphorie positioniert: Den Finanzanalysten von S3 Partners zufolge seien derzeit rund 43% der frei handelbaren Aktien des US-Unternehmens an Shortseller verliehen.Das Produkt möge lecker und sinnvoll sein, aber die Beyond Meat-Aktie sei extrem teuer. Wer kein Zocker sei, schaue sich das Spektakel zwischen Bullen und Bären von der Seitenlinie an. Die Beyond Meat-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: