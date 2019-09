Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (27.09.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten Jon Anderson von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse bringt Jon Anderson, Analyst bei William Blair & Co, in Bezug auf die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Die Ankündigung von McDonald's Corp. über einen Zeitraum von zwölf Wochen die veganen Burger von Beyond Meat Inc. testweise zu verkaufen sei keine Überraschung, so die Analysten von William Blair & Co.Gleichwohl sorge die Nachricht für Ermutigung. Viele der großen Burger-Ketten hätten vegane Optionen wegen eines zunehmenden Verbraucherinteresses in ihr Programm aufgenommenIn ihrer Beyond Meat-Aktienanalyse stufen die Analysten William Blair & Co den Titel unverändert mit "market perform" ein.