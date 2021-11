Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

69,75 EUR +1,47% (22.11.2021, 13:40)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

77,53 USD -1,08% (19.11.2021, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.(22.11.2021/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs " nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Grund des Kurssturzes seien schlechte Quartalszahlen gewesen: Der Umsatz sei nur um 13% gestiegen, Wachstumsraten von über 20% würden für dieses Wachstumsunternehmen jedoch erwartet. Der Grund: International sei der Umsatz sogar um 186% gewachsen, doch der Anteil sei noch so klein (18%), dass damit der Umsatzrückgang von 4% auf dem Heimatmarkt USA (53%) nicht ausreichend habe kompensiert werden können.Lieferprobleme hätten das US-Geschäft beeinträchtigt. Die Kosten seien in die Höhe gesprungen, doch die Lieferlogistik stocke, produzierte Ware habe abgeschrieben werden müssen, Personal sei aufgestockt worden und Anleger würden sich fragen, ob das Unternehmen somit bereits in Sachen Wachstum an die Decke stoße. Außerdem würden die Zahlen darauf hindeuten, dass die Waren inzwischen keinen reißenden Absatz mehr finden würden. Vielleicht sei der Markt für Fleischersatzprodukte doch nicht so groß wie von CEO Ethan Brown behaupte. Kurz gesagt: Wenn Beyond Meat schon auf dem Heimatmarkt Probleme habe, dann könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Probleme sich auch international zeigen würden.Ein Unternehmen mit einem Bewertungsniveau vom 10-fachen Jahresumsatz dürfe sich keine Fehler erlauben. Beyond Meat habe einen Fehler gemacht (Heimatmarkt stocke) und müsse nun erst beweisen, dass auch in den USA wieder ordentlich gewachsen werden könne. Solange dieser Beweis ausstehe, bleibe die Aktie am Pranger, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs ", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 46 vom 19.11.2021)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: