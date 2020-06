Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Beyond Meat-Aktie sei einer der Top-Profiteure der Corona-Ausbrüche in den Fleischfabriken gewesen. Doch inzwischen habe das Papier Federn lassen müssen. Frosta-Chef Felix Ahlers dürfte dies nicht wundern. Im Interview mit der "Welt" teile Ahlers kräftig aus gegen Beyond Meat."Für mich ist ein Fleischersatz zum Beispiel von Beyond Meat vollkommen undurchsichtig und ein totales Kunstprodukt", so Ahlers. "An vierter Stelle der aufgeführten Zutaten taucht bereits das Wort Aromen auf."Hingegen hätten die veganen Fischstäbchen von Frosta Schwarzwurzeln und anderes Gemüse sowie Leinöl enthalten. "Einen Umweg über Chemie für den Geschmack brauchen wir nicht."Fisch oder Fleisch anders als aus natürlichen Zutaten herstellen zu wollen gehe am Thema vorbei. "Das ist kein gesundes Essen. Dann sollten wir alle lieber weniger Fleischprodukte essen."Beyond Meat sei ein interessantes Unternehmen, mit einem KUV von 9,5 aber alles andere als ein Schnäppchen. Ob die Amerikaner ein Gamechanger in Sachen Ernährung würden, bleibe abzuwarten.Die Beyond Meat-Aktie gehört auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2020)