Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Beyond Meat-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Beyond Meat-Aktie

(EUR) Rating

Beyond Meat-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 140,00 Hold Canaccord Genuity Bobby Burleson 28.07.2020 123,00 Sell Citigroup Wendy Nicholson 10.07.2020 133,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co Alexia Howard 09.07.2020 - Underweight Barclays Benjamin Theurer 29.06.2020 142,00 Neutral Credit Suisse Robert Moskow 17.06.2020 173,00 Buy BTIG Peter Saleh 09.06.2020 42,00 Sell Goldman Sachs Adam Samuelson 06.05.2020 83,00 Neutral D.A. Davidson & Co. Brian Holland 06.05.2020 75,00 Sell UBS Steven Strycula 06.05.2020



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

106,84 EUR +2,65% (31.07.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

125,90 USD +2,09% (31.07.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (03.08.2020/ac/a/n)



El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 173,00 oder 42,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. wird am 4. August die Zahlen zum 2. Quartal 2020 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von BTIG: Analyst Peter Saleh hat den Titel am 9. Juni mit dem Kursziel von 173,00 USD und dem Votum "buy" eingestuft.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Beyond Meat kommt dagegen von Wendy Nicholson, Analystin der Citigroup, die das Kursziel in Höhe von 123 USD veranschlagt hat. Nicholson hat am 10. Juli die Coverage für die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten mit dem Rating "sell" aufgenommen.Laut Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stehe die Aktie von Beyond Meat derzeit nur auf der Watchlist des "Aktionär". Mit dem Börsengang im vergangenen Jahr sei es beim US-Unternehmen Beyond Meat erst so richtig los gegangen. Plötzlich sei Beyond Meat sprichwörtlich in aller Munde gewesen. Jetzt stehe Europa auf der Speisekarte: Der Hersteller von Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis habe gerade bekannt gegeben, die erste Produktionsstätte in Europa eröffnen zu wollen, doch die Konkurrenz schlafe nicht. Auch Wettbewerber wie Impossible Foods würden den Markt erobern wollen - denn Fleischersatzprodukte würden immer beliebter.Es gehe auch um die Wurst, aber vor allem um den veganen Burger: Der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat habe sein rasantes Wachstum in den vergangenen Monaten fortgesetzt - trotz Corona-Krise - aber auch Wettbewerber Impossible Foods strenge sich an. Der Konkurrent sei gerade eine Partnerschaft mit Starbucks in den USA eingegangen und fische damit in Gewässern von Beyond Meat. Der neue Börsenstar aus dem vergangenen Jahr habe nämlich bereits Partnerschaften mit der Kaffeekette in China und Kanada geschlossen.Impossible Foods sei natürlich nicht der einzige Konkurrent, auch große Nahrungsmittelkonzerne würden auf dem Markt für vegane Lebensmittel mitmischen wollen. So biete auch Nestlé ( ISIN CH0038863350 WKN A0Q4DC ) Fleischersatz auf Pflanzenbasis an und stelle zum Beispiel den Burgerpattie für den Big Vegan TS von McDonald's her.Erst vor wenigen Wochen habe das Management von Beyond Meat verkündet, seine erste Produktionsstätte in Europa zu eröffnen. Dabei handle es sich um ein gemeinsames Werk mit Zandbergen, einem niederländischen Fleischimporteur und -verarbeiter. Zandbergen betreibe die neue Anlage und stelle dort wahrscheinlich ab Ende 2020 auch Beyond-Meat-Produkte her. Da die Nachfrage nach pflanzlichem Protein und insbesondere nach Beyond Meat-Produkten in Europa und im Nahen Osten wachse, komme die Eröffnung der ersten Produktionsstätte außerhalb von Missouri zum richtigen Zeitpunkt, habe das Management erklärt.Aber nicht nur in Europa würden die US-Amerikaner neue Projekte verfolgen, auch in China tue sich etwas. Dort habe Beyond Meat eine Partnerschaft mit dem E-Commerce-Giganten Alibaba geschlossen. Dabei gehe es um die Einführung der pflanzlichen Burger in chinesischen Lebensmittelgeschäften.Mit einem kleinen Feuerwerk sei Beyond Meat vor über einem Jahr an der Börse gestartet. Mit einem Ausgabepreis von 25 Dollar je Aktie sei der Kurs in den folgenden Wochen sofort in luftige Höhen gestiegen, bis das Papier im Juli fast 240 Dollar wert gewesen sei. Die Euphorie habe dann allerdings etwas nachgelassen, Anleger hätten erst mal wieder kleinere Brötchen backen müssen. Seit Jahresbeginn 2020 hat das Papier mehr als 90 Prozent zugelegt, betrachtet man allerdings die vergangenen zwölf Monate, steht unterm Strich ein Minus von rund 7 Prozent, so Leon Müller von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 10. Juli.