Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

127,78 EUR +2,80% (20.05.2020, 15:42)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

136,20 USD +4,75% (19.05.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (20.05.2020/ac/a/n)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 173,00 oder 42,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 5. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2020 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Mai zu entnehmen ist, setze der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat mit den beliebten veganen Burgern sein rasantes Wachstum auch in der Corona-Krise fort. Im ersten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um 141 Prozent auf 97,1 Millionen Dollar (89,6 Mio. Euro) gestiegen. Zudem habe Beyond Meat einen Gewinn von 1,8 Millionen Dollar geschrieben, im Vorjahreszeitraum sei noch ein Verlust von 6,6 Millionen Dollar angefallen. An der Wall Street seien rote Zahlen und weniger Umsatz erwartet worden.Gerade in der Corona-Pandemie gelten Beyond Meat und der Rivale Impossible Foods als willkommene Alternativen zur klassischen US-Fleischindustrie, die in der Krise Produktionsprobleme hat und Fabriken schließen musste, die als Infektionsherde gelten, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Peter Saleh, Analyst von BTIG. Saleh hat am 18. Mai die Coverage der Aktie des Fleischersatz-Spezialisten mit dem Votum "buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 173,00 US-Dollar.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Beyond Meat-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick: