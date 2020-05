Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Beyond Meat

(USD) Rating

Beyond Meat Firma Aktienanalyst Datum 73,00 Sell UBS Steven Strycula 27.04.2020 90,00 Neutral Credit Suisse Robert Moskow 08.04.2020 77,00 Neutral J.P. Morgan Ken Goldman 06.04.2020 62,00 Neutral D.A. Davidson & Co. Brian Holland 02.04.2020 72,00 Neutral Piper Sandler Michael Lavery 02.04.2020 100,00 Overweight Barclays Benjamin Theurer 31.03.2020 39,00 Sell Goldman Sachs Adam Samuelson 26.03.2020 50,00 Underperform Merrill Lynch Bryan Spillane 19.03.2020 130,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 04.03.2020 100,00 Buy Berenberg Bank - 28.02.2020



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

90,36 EUR -1,81% (30.04.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

91,53 USD -7,54% (01.05.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (04.05.2020/ac/a/n)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 130,00 oder 39,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. wird am 5. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, billigt Jim Kelleher, Analyst von Argus Research, am 4. März dem Titel das höchste Kursziel von 130 USD. Das Rating lautet "buy".Die niedrigste Kursprognose für Beyond Meat kommt dagegen von Adam Samuelson, Analyst von Goldman Sachs. Samuelson bewertet am 26. März die Aktie des Nahrungsmittelproduzenten veganer Fleischersatzprodukte von "neutral" auf "sell" herab und stellt das Kursziel von 39 USD in Aussicht (vorher 129 USD).Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Beyond Meat-Aktie derzeit kein Kauf. Bald sei es ein Jahr her, dass Beyond Meat an die Börse gegangen sei. Die Anleger hätten in den ersten Wochen nach dem IPO nicht genug von der Aktie bekommen. Der Titel habe eine fulminante Kursrally hingelegt. Es sei aber ein jäher Absturz gefolgt. Zuletzt sei es lange ruhig geworden um Beyond Meat. Doch jetzt mache ein Top-Konkurrent richtig Dampf.Impossible Foods lasse sich von Corona nicht bremsen und expandiere. Seit dem 17. April beliefere das 2011 gegründete Unternehmen exakt 777 weitere Supermärkte in den USA mit seinen Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis. Insgesamt sei Impossible Foods dann in 1.000 Supermärkten vertreten.Die Wall Street erwarte für das Gesamtjahr 2020 wegen der Coronakrise nur noch Erlöse von 426 Mio. USD, womit sich ein KUV von 10,8 ergebe. Im kommenden Jahr solle der Umsatz auf 617 Mio. USD steigen (KUV: 7). Damit sei Beyond Meat definitiv kein Schnäppchen, zumal sich die Konkurrenzsituation nicht nur durch Impossible Foods verschärfe. Giganten wie Kellogg, Nestlé oder Tyson Foods würden längst in dem Milliardenmarkt mitmischen und seit kurzem sei auch die deutsche FRoSTA dabei. Prognose: Beyond Meat steht vor einer sehr herausfordernden Zeit, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 17. April.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Beyond Meat-Aktie?