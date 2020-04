Die IT-Leasingfirma GRENKE habe trotz der Corona-Krise in Q1 ihr Neugeschäft um 1,6 Prozent auf 681,3 Millionen Euro gesteigert. Dabei habe sich die operative Marge erhöht: Der Deckungsbeitrag (DB 2) sei auf 18,2 Prozent von 16,6 Prozent vor Jahresfrist geklettert. Der Vorstand habe angekündigt, seine Prognose anzupassen, wenn die Auswirkungen der Corona-Krise absehbar seien.



Siemens Healthineers steige in das Geschäft mit Coronavirus-Tests ein. Das Unternehmen habe einen molekulardiagnostischen Covid-19-Test entwickelt, der für Forschungszwecke in Luxemburg bereits eingesetzt werde, habe das Unternehmen mitgeteilt (bis zu tausend Proben pro Tag/ pro Test 2-3h). Die Zulassung bei der WHO und FDA (USA) sei beantragt.



Schleppende Geschäfte würden dem Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec zusetzen. In Q2 habe der Umsatz mit 345 Millionen Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau gelegen. Weitere Geschäftsdaten lägen derzeit noch nicht vor. Die Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 gebe Carl Zeiss Meditec wegen der Coronavirus-Krise auf.



Beim Euro habe der gestrige Tag wie eine komplette Kopie des Vortages ausgesehen: Die anhaltende USD-Stärke halte den Euro weiterhin unter Druck.



Der Ölpreis habe deutlich von den Vermittlungsbemühungen von US-Präsident Trump im Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland profitiert. Russland und Saudi-Arabien würden nach Darstellung von Trump ihre Ölproduktion absenken wollen. Zeitweise hätten die Ölpreise +20% notiert. Auch Gold habe nach Tagen der Ruhe wieder angezogen. (03.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bewegter Tag am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,27%, MDAX +0,27%, TecDAX +1,02%): Nach einem Zickzack-Verlauf (verheerende Daten vom US-Arbeitsmarkt=Kurse runter versus steigende Ölpreise=Kurse rauf) ging der DAX mit einem leichten Plus aus dem Tag, so die Analysten der Nord LB.Der rasante Anstieg der Ölpreise habe die desaströsen US-Arbeitsmarktdaten beiseite gewischt und sich positiv auf die Notierungen an der Wall Street ( Dow Jones +2,2%, S&P 500 +2,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,7%) ausgewirkt. Wenig überraschend seien gestern besonders Ölfirmen gefragt gewesen.Der Nikkei 225 notiere im Minus: aktuell bei 17.676,91 Punkten (-0,6%). HELLA habe in Q3 seines Bilanzjahres 2019/20 die Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Gleichwohl bewege sich der Scheinwerferspezialist in den ersten neun Monaten noch im erwarteten Rahmen, habe Vorstandschef Breidenbach betont. So sei der Umsatz im Zeitraum Juni bis Februar um 6,2 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro geschrumpft. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 15,3 Prozent auf 347 Millionen Euro gesunken.