Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gut drei Wochen vor dem auf den 31. Oktober verschobenen EU-Austrittstermin Großbritanniens und nur zehn Tage vor dem in dieser Hinsicht bedeutsamen EU-Gipfel am 17./18. Oktober bleibt unklar, ob, wann und zu welchen Konditionen das Vereinigte Königreich die Staatengemeinschaft verlässt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neue Verhandlungsvorschläge von britischer Seite seien in Brüssel bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen und seien als "nicht mit den Grundsätzen der EU vereinbar" eingestuft worden. Ob noch eine Austrittsvereinbarung möglich sei, wolle die EU nach Medienberichten bis zum Ende dieser Woche klären. Per Gesetz sei der britische Regierungschef dazu verpflichtet, eine erneute Verlängerung des EU-Austrittstermins gemäß Artikel 50 zu beantragen, sollte das britische Parlament nicht bis zum 19. Oktober einem "deal"- oder einem "no deal"-Ausstieg zugestimmt haben. Die EU-Seite müsste dann einen entsprechenden Antrag indes noch einstimmig annehmen. Daher sei auch ein EU-Austritt zum Ende des Monats weiter denkbar. Vorgezogene Neuwahlen zum britischen Unterhaus und/oder ein zweites Referendum in der EU-Austrittsfrage seien in den kommenden Wochen zusätzliche realistische Optionen.



Das Britische Pfund habe in den vergangenen Handelstagen zum Euro eher an Wert verloren. Gelingt doch noch eine Verhandlungslösung, trauen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt der britischen Valuta eine Aufholbewegung zu. (08.10.2019/ac/a/m)



