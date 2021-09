Die Kosten, um das Projekt in Produktion zu bringen, würden sich auf rund 175 Millionen US-Dollar belaufen. Diese Ausgaben könnten dann in einem Zeitraum von 3,6 Jahren zurückgezahlt werden. CEO Dan Dickson habe gesagt, dass "die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie den Bau unserer größten und kostengünstigsten Mine unterstützen", und angemerkt, dass das Management der Ansicht sei, dass es weitere Möglichkeiten gebe, das Projekt zu optimieren und die Mineralressource zu vergrößern ... (und) bei anhaltendem Bohrerfolg bestehe das Potenzial, die Produktionsunzen und die Lebensdauer der Mine bei Terronera erheblich zu erhöhen. Endeavour Silver wolle noch vor Jahresende darüber entscheiden, ob das Projekt gebaut werde. Das werde auch davon abhängen, wie die Finanzierung für Terronera aussehen werde.



Aktuell seien die Silber-Minen wieder einmal in ein Tal der Tränen gerutscht. Doch der Silbermarkt sei extrem zyklisch und die Stimmung könne rasch wieder umschlagen. Endeavour Silver sei auch im Best of Silver Miners Index (ISIN DE000SL0DLW9/ WKN SL0DLW) vertreten.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (10.09.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktien der Silberproduzenten sind in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gekommen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Schuld gewesen sei vor allem der Silberpreis: Der sei während des Flash-Crashs von Gold ebenfalls unter Druck gekommen und habe seither die 25-Dollar-Marke nicht mehr zurückerobern können. Doch operativ würden die Konzerne weiter ihren Weg gehen. Einer davon: Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034/ WKN A0DJ0N). Der Konzern habe jetzt eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für das Terronera Projekt in Mexiko vorgelegt.