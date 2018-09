Börsenplätze Bertrandt-Aktie:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (25.09.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT).Mit einem Umsatz von 251,2 Mio. EUR (+5,7%) und einem EBIT von 13,3 Mio. EUR (+215,8%) sei Bertrandt in Q3 wieder auf den Wachstumskurs nach einer Stagnation in Q2 gekehrt. Die Marge habe sich auf 5,3% (VJ 1,8%) verbessert, habe jedoch im saisonal schwachen Q3 unter dem Niveau von Q2 (7,3%) gelegen. Verhalten habe sich weiterhin das Geschäft mit Audi aufgrund der Personalia im Vorstand entwickelt. So sei der Umsatz mit dem VW-Konzern auf 79,5 Mio. EUR (-12,9%) gefallen.Für das Geschäftsjahr 2017/18 erwarte Bertrandt unverändert einen Anstieg der Gesamtleistung um 20 bis 50 Mio. EUR bei einer operativen Ergebnismarge von 7 bis 9%. Das Unternehmen habe jedoch darauf hingewiesen, dass trotz einer erwarteten Verbesserung in Q4 die Marge eher am unteren Ende der Zielspanne liegen werde. In den ersten neun Monaten habe sich die operative Marge auf 6,6% (VJ 5,4%) verbessert.Bertrandt profitiere von den intakten Trends der steigenden Modell- und Variantenvielfalt und alternativer Antriebe sowie den Themen Digitalisierung, Elektrifizierung, Vernetzung und autonomes Fahren. Zudem lege das Unternehmen einen Schwerpunkt auf agile Einheiten, die vor allem datenbasierte Lösungen für non Automotive-Industrien (z.B. Medizintechnik, Maschinenbau) entwickeln würden.Damit reduziert Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, sein Kursziel um 7,00 EUR auf 104,00 EUR und bestätigt das Rating "kaufen" für die Bertrandt-Aktie. Als größtes Risiko sehe er eine nachlassende Fremdvergabe von Ingenieurdienstleistungen seitens der Kunden. (Analyse vom 24.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link