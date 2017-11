Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (15.11.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Analyst Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser:Christian Glowa, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) und erhöht das Kursziel von 58 auf 88 Euro.Der deutsche Ingenieurdienstleister sollte das Schlimmste hinter sich haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Glowa habe mit Verweis auf eine bessere Auslastung der Belegschaft und leicht bessere Geschäfte mit dem wichtigen Kunden Volkswagen seine Gewinnschätzungen nach oben revidiert. Die Stimmung gegenüber der Bertrandt-Aktie sollte aber kurzfristig verhalten bleiben und die aktuelle Bewertung erscheine angemessen.Christian Glowa, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Bertrandt-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und den fairen Wert von 58 auf 88 Euro angehoben. (Analyse vom 15.11.2017)