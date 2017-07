Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (11.07.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Aktienanalyst Björn Voss von Warburg Research:Björn Voss, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Investorenveranstaltung in Dublin weiterhin zum Kauf der Aktie des Ingenieur-Dienstleisters Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT).Das Unternehmen habe bestätigt, dass die Geschäftstreiber in den drei wichtigen Bereichen Modelldiversität, elektronische Antriebssysteme und Konnektivität intakt seien, so der Analyst. Es dürfte auch bald wieder sichtbarer werden, nachdem aktuell die Nachfrageschwäche beim wichtigsten Kunden Volkswagen auf den Umsätzen und Gewinnen laste.Björn Voss, Aktienanalyst von Warburg Research, hat sein "buy"-Votum für die Bertrandt-Aktie mit einem Kursziel von 100,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 11.07.2017)