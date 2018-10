Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bertrandt-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

79,25 EUR -0,31% (01.10.2018, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

80,05 EUR +0,63% (01.10.2018, 09:41)



ISIN Bertrandt-Aktie:

DE0005232805



WKN Bertrandt-Aktie:

523280



Ticker-Symbol Bertrandt-Aktie:

BDT



Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (01.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktie: Entwicklungsdienstleister setzt auf Zukunftstrends - AktienanalyseDie Luftfahrtbranche hat in den vergangenen Jahrzehnten massiv an Bedeutung gewonnen, so die Analysten der DZ BANK im Kommentar zur Bertrandt-Aktie (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT).Nicht nur in der Ferienzeit zeige das rege Treiben an den Flughäfen, dass die Beförderung mit dem Flugzeug heute völlig normal sei und zum Alltag gehöre. Der zunehmende Stellenwert des Flugverkehrs spiegele sich auch in den folgenden Zahlen wider: Laut der Weltbank seien 1970 etwa 310 Mio. Passagiere mit dem Flugzeug geflogen. Im vergangenen Jahr seien fast 4 Mrd. Fluggäste befördert worden. Und die Tendenz sei weiter aufwärtsgerichtet. Der Branchenverband IATA (International Air Transport Association) rechne in den nächsten 20 Jahren damit, dass sich die Passagierzahlen nahezu verdoppeln würden. Gleichzeitig beschleunige die Luftfahrtbranche den internationalen Handel, denn sie unterstütze Unternehmen logistisch bei der Erschließung und Vernetzung neuer Märkte in Wachstumsregionen.Um der steigenden Nutzung des Luftverkehrs gerecht zu werden, würden immer mehr Flugzeuge benötigt. Flugzeugbauer wie Boeing und Airbus würden daher zu den Profiteuren des Luftfahrt-Booms gehören. Ihre Auftragsbücher seien prall gefüllt und die Produktionskapazitäten bereits auf Jahre ausgelastet. Zum heutigen Stellenwert der Luftfahrtbranche habe der technologische Fortschritt maßgeblich beigetragen. Fliegen sei im Laufe der Zeit nicht nur sicherer geworden. Neue Materialien und effizientere Triebwerke würden außerdem den Bau von Flugzeugen ermöglichen, die weniger Kerosin verbrauchen würden, was letztlich die Transportkosten senke. An diesem Trend dürfte sich nichts ändern. Unterstützung bei Entwicklung und Konstruktion würden die Flugzeugbauer dabei auch von externen Dienstleistern wie Bertrandt bekommen.Seit mehr als 40 Jahren entwickle der deutsche Konzern individuelle Lösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie. Er unterstütze seine Kunden in den Projektphasen: Konzeption, Konstruktion, Entwicklung, Modellbau, Werkzeugerstellung, Fahrzeugbau, Fertigungsplanung sowie Serienanlauf und -betreuung. Außerdem würden einzelne Entwicklungsschritte durch Simulation, Prototypenbau und Erprobung abgesichert. Die Gesellschaft nutze ihr Wissen und ihre Erkenntnisse zudem, um von den Synergien zwischen Flugzeug- und Fahrzeugentwicklung für beide Branchen zu profitieren.Die vorgelegten Zahlen bestätigen die Analysten der DZ BANK in der Annahme, dass Bertrandt die eigenen Ziele für das Gesamtjahr 2017/18 erreichen dürfte. Auch darüber hinaus seien die Analysten bezüglich der geschäftlichen Perspektiven zuversichtlich. Kurzfristig dürfte die Wachstumsdynamik der Vergangenheit allerdings nicht erreichbar sein. Die Gesellschaft habe in den vergangenen Jahren jedoch kräftig investiert, um sich für Zukunftstrends zu wappnen, wie beispielsweise E-Mobilität, autonomes Fahren, Digitalisierung und die Verringerung von Treibstoff-Emissionen. Die Positionierung auf diesen Gebieten dürfte weiter ausgebaut werden.Die Analysten der DZ BANK gehen daher davon aus, dass Bertrandt in den nächsten Jahren auch weiterhin von seiner technischen Kompetenz als Entwicklungsdienstleister profitieren wird. (Veröffentlicht am 28.09.2018)