Weniger gut sei es hingegen für die vor einer Fusion stehenden Unternehmen Linde (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) und Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) gelaufen. Nachdem am Wochenende bekannt geworden sei, dass für die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC Bedenken bzgl. der möglichen Fusion bestünden und man nun "zusätzliche Veräußerungszusagen" erwarte, hätten die Aktien von Linde rund 7,7 % verloren, jene von Praxair rund 3,8%. Bis zum 24. Oktober 2018 müsse die Fusion unter Dach und Fach sein, dann laufe die vom Wertpapiergesetz vorgegebene Frist aus.



Weniger gut sei es auch für den Konsumgüterkonzern Newell Brands (ISIN: US6512291062, WKN: 860036, Ticker-Symbol: NWL) gelaufen. Zwar habe man im zweiten Quartal beim bereinigten Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen können, doch sei der Umsatz zurückgegangen. Newell habe daher seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn gesenkt. Die Aktie habe 14,3% verloren.



Heute würden u.a. Beiersorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) und Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) (nachbörslich) berichten. (07.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag mussten noch einige am Wochenende bekannt gegebene Informationen einzelner Unternehmen verdaut werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe die Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) nach soliden Quartalszahlen von Samstag den Handel mit einem Plus von 2,9% beenden können.