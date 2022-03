NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die A-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK) unter die Lupe.Die Investmentgesellschaft von US-Staranleger Warren Buffett sei eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen suche. Die A-Aktie von Berkshire Hathaway habe nun die Marke von sage und schreibe 500.000 USD geknackt - wohlgemerkt in einer sehr schwierigen Marktphase! Buffett habe eine richtige Kombination aus Value- und Tech-Aktien wie Apple oder Amazon.com gefunden. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.03.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:460.000,00 Euro +0,33% (17.03.2022, 10:50)